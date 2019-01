FlightStats: Alitalia seconda compagnia più puntuale in Ue nel 2018

Alessandra Caparello 10 gennaio 2019 - 17:01

MILANO (Finanza.com)

Alitalia è la seconda compagnia più puntuale in Europa e si è posizionata all’ottavo posto nella classifica mondiale. È quanto emerge dall’analisi effettuata da FlightStats, società indipendente Usa che ogni mese stila la classifica di tutte le principali compagnie aeree del mondo per puntualità e regolarità confrontando i dati di vettori paragonabili per dimensioni e network. Flighstats ha attribuito un certificato di eccellenza all’ex compagnia di bandiera che la colloca sul podio dei vettori europei più efficienti.Con l’83,2% dei voli atterrati in orario, Alitalia è risultata nel 2018 la seconda compagnia più puntuale in Europa e si è posizionata all’ottavo posto nella classifica mondiale. L’indice di puntualità di Alitalia è stato per tutti i 12 mesi del 2018 sempre più alto rispetto alla media delle compagnie europee e di quelle mondiali. Nel 2018 Alitalia si è classificata al secondo posto in Europa anche per l’affidabilità dei propri voli, con un tasso di regolarità del 99,1%.