Flat tax: Bagnai, dal 2019 per imprese e dal 2020 per famiglie

Titta Ferraro 4 giugno 2018 - 12:53

MILANO (Finanza.com)

La flat tax partirà prima per le imprese, nel 2019, e l'anno dopo per le famiglie. Lo ha affermato oggi Alberto Bagnai, economista della Lega che molti accreditano come possibile sottosegretario all'Economia. Intervenendo alla trasmissione Agorà (RaiTre), Bagnai ha riferito che ci sarebbe un accordo per far partire la Flat tax sui redditi di impresa dal 2019 mentre a partire dal 2020 la flat tax sarà applicata anche alle famiglie.La flat tax, cavallo di battaglia elettorale della Lega di Matteo Salvini, è stata inserita tra le misure del contratto di governo M5S-Lega. Nella versione approvata la riforma fiscale non andrebbe proprio nella direzione di una "tassa piatta" ma sarebbe declinata con due aliquote fiscali: 15% per reddito familiare inferiore a 80mila euro e 20% per reddito familiare superiore agli 80mila euro.Dichiarazione di Bagnai che non manca di infiammare la polemica politica. Luigi Marattin, parlamentare del Pd, ha sottolineato come la flat tax sui redditi di impresa esiste da qualche decennio. "Prima si chiamava Irpeg, e ora si chiama Ires - argomenta Marattin - e a ridurla dal 27,5% al 24% è stato il governo Renzi. Nel caso il futuro sottosegretario Bagnai si riferisse, invece, agli utili di impresa delle società di persone, anche quella esiste già: si chiama Iri, e l'ha fatta sempre il governo Renzi".