Flat Tax, Di Maio: "Non favorirà le classi più agiate"

Alessandra Caparello 5 settembre 2018 - 15:50

MILANO (Finanza.com)

La flat tax non favorirà le classi più agiate. A dirlo il vicepremier Luigi Di Maio riferendosi alla misura fiscale che entrerà nella prossima legge di bilancio."La flat tax è nel contratto di governo. Va, dunque, realizzata. Tuttavia, non dovrà favorire le classi più agiate". Questo il pensiero del vicepremier e ministro Luigi Di Maio. Per quanto riguarda la prossima legge di bilancio "non si può prescindere da reddito di cittadinanza e superamento della legge Fornero - ha aggiunto - e anche dalla realizzazione di infrastrutture. Penso al Sud dove sono quasi inesistenti".