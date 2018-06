Fitch taglia stime Pil Italia 2018, parla di incertezza su tempi e modi programma M5S-Lega

Laura Naka Antonelli 15 giugno 2018 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

Fitch ha tagliato le stime sul Pil italiano del 2018 dal +1,5% successivo alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo a +1,3%. Le stime per il 2019 sono state lasciate e per il 2020 si prevede una crescita dello 0,9%.Sulle misure di politica fiscale espansiva promesse dal governo Lega-M5s, Fitch parla di incertezza sui modi e sui tempi per la loro realizzazione.Fitch sottolinea che, in un'ottica di breve termine, "un impatto più immediato potrebbe arrivare dal recente aumento della volatilità sui mercati finanziari e dall'incertezza sugli investimenti nel settore privato".