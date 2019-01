Fitch, banche Italia: da Bce maggiore pressione su stock Npl

Alessandra Caparello 22 gennaio 2019 - 15:25

MILANO (Finanza.com)

Le banche italiane sotto diretta supervisione Bce dovranno fare i conti con una maggiore pressione da parte della banca centrale europea affinchè riducano i loro stock di Npl se la Bce le spingerà ad aumentare le loro svalutazioni sui prestiti. Così scrivono gli analisti di Fitch in un report pubblicato oggi e dedicato alle banche italiane in cui stimano che le sofferenze lorde del settore e le esposizioni unlikely-to-pay siano scese a circa il 10% del totale attivi alla fine del 2018 da quasi il 17% alla fine del 2016. "Negli ultimi anni le banche italiane hanno rafforzato i livelli di copertura degli Npl, motivate in parte dall’adozione dell’Ifrs 9, che le ha incoraggiate ad allineare i livelli di copertura a quelli prevalenti sul mercato per i portafogli destinati alle cessioni”, dice Fitch.