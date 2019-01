Fitch: Mps potrebbe andare incontro a significativi aumenti degli accantonamenti

Alessandra Caparello 22 gennaio 2019 - 15:33

MILANO

Alla fine di settembre Mps aveva oltre 19 miliardi di Npl con una copertura al 57,5% e a inizio gennaio ha annunciato la vendita di altri 3,5 miliardi di Npl. Ora per soddisfare i requisiti Bce, la banca senese potrebbe andare incontro a significativi aumenti degli accantonamenti ma l'entità di questi ultimi dipenderà dalla capacità della banca di continuare nella sua esecuzione del piano di riduzione degli Npl concordato in precedenza con la Bce. Lo affermano oggi gli analisti di Fitch in un report dedicato al sistema bancario italiano.