Fisher Investments Europe premiata come gestore patrimoniale dell'anno

Redazione Finanza 27 aprile 2017 - 09:52

MILANO (Finanza.com)

Fisher Investments Europe, filiale di Fisher Investments, è stata premiata come gestore patrimoniale dell’anno per il 2017 nell’ambito degli International Financial Awards annunciati a marzo. L'obiettivo del premio è riconoscere e celebrare i prodotti e servizi migliori in assoluto in tutto il settore finanziario, sia a livello nazionale che all’estero.



Carrianne Coffey, direttrice di Fisher Investments Europe, ha commentato "Lavoriamo costantemente per creare un’offerta che migliori l’universo di investimento. La nostra priorità è fornire agli investitori un servizio senza pari e numerose risorse educative”.