Fisco: posticipato a oggi termine versamento imposte per titolari reddito di impresa

Daniela La Cava 20 luglio 2017 - 16:48

MILANO (Finanza.com)

E' stato posticipato a oggi, 20 luglio 2017, per i titolari di reddito d’impresa (e, quindi, anche per i soci a cui è attribuito il reddito della società partecipata ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi), il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 e il versamento del primo acconto. A darne comunicazione, attraverso una nota stampa, il ministero dell'Economia e del Tesoro.Lo prevede - precisa la nota del Tesoro - il decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è stato firmato ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dal 21 luglio e fino al 20 agosto 2017 - conclude - i versamenti potranno essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.