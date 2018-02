Fisco: Sangalli (Confcommercio), risorse per taglio tasse da trovare riducendo spesa pubblica

Titta Ferraro 13 febbraio 2018 - 11:15

MILANO (Finanza.com)

Ilpresidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, in apertura dei lavori del Consiglio Permanente di Confcommercio che oggi e domani incontra i leader dei principali partiti politici, ha rimarcato come il rigore di bilancio non sia incompatibile con la crescita. "La riduzione delle tasse è il nostro obiettivo principale perché l’attuale livello di pressione fiscale, tra i più alti in Europa, rappresenta un ostacolo per qualsiasi prospettiva di crescita robusta e duratura", ha detto Sangalli aggiungendo: "Le risorse per abbassare le tasse vanno trovate riducendo e riqualificando la spesa pubblica".