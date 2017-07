Fisco: Padoan, non tutti i tipi tagli fiscali portano crescita e occupazione

Titta Ferraro 12 luglio 2017 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

Pier Carlo Padoan ritorna sulla questione taglio tasse. Dopo le polemiche dei giorni scorsi tra Renzi e Bruxelles in seguito alla proposta dell'ex premier di mantenere il deficit al 2,9% nei prossimi 5 anni per stanziare ogni anno 30 mld di euro al taglio delle tasse, Padoan sottolinea come vada valutato con attenzione come utilizzare lo spazio fiscale "soprattutto quando questo è limitato". "Non tutti i tagli di tasse hanno implicazioni su crescita e occupazione", ha detto Padoan a margine dell'assemblea Abi.