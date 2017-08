Fisco: Morando, verso dimezzamento tasse su lavoro per gli under 32

Titta Ferraro 14 agosto 2017 - 14:02

MILANO (Finanza.com)

Ilgoverno è pronto a varare con la prossima finanziaria delle misure permanenti volte a tagliare il costo delle assunzioni per i giovani. L'ipotesi più calda al momento, stando alle parole del viceministro all'Economia, Enrico Morando, in un'intervista a "La Stampa", è il dimezzamento permanente dei contributi previdenziali nei primi due anni di assunzione a favore di tutti gli under 32. "C’è poi una ipotesi più costosa nel medio termine, ovvero associare a questo intervento un taglio di altri quattro punti dei contributi a partire dal terzo anno: due a favore del lavoratore, due dell’impresa", ha aggiunto Morando precisando che la copertura di questa seconda ipotesi potrebbe arrivare dall'aumento del gettito Iva che emergerebbe dall'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica nelle transizioni fra privati.