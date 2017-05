Fisco: Mef, posticipato al 12 giugno termine per comunicazioni Iva del primo trimestre 2017

Daniela La Cava 29 maggio 2017 - 14:30

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro ha comunicato che è stato posticipato dal 31 maggio al 12 giugno 2017 il termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al primo trimestre del 2017. "Il differimento è contenuto nel decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze", si legge in una nota del Mef. Il provvedimento è stato firmato dal ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e dal presidente Paolo Gentiloni, è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.