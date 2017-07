First Capital acquista il 100% di Team Up Work Sicaf

Luca Fiore 4 luglio 2017 - 17:26

MILANO (Finanza.com)

First Capital, holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, ha annunciato di aver sottoscritto con Pro Team il contratto per l’acquisizione del 100% del capitale di Team Up Work SICAF. Il corrispettivo dell’operazione è pari a massimi 600 mila euro.“La scelta strategica di acquisire TuW SICAF (preferita rispetto all’opzione, precedentemente annunciata, di costituire ex novo una SGR) - ha dichiarato l’Ad Vincenzo Polidoro - si inserisce nell’ambito del progetto strategico di First Capital di dotarsi di un veicolo di investimento focalizzato sulla crescita delle PMI italiane e riservato ad investitori professionali ed istituzionali e risponde all’obiettivo di accelerare il processo di crescita della Società attraverso il consolidamento del proprio core business”.