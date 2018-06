Fintech: Intesa Sanpaolo investe nell'App Oval Money, verso partnership nell'instant banking

Titta Ferraro 18 giugno 2018 - 13:14

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo entra nel capitale di Oval Money, startup fintech italo-inglese attiva nel mondo del risparmio, che apre il suo round di finanziamento Serie A, a pochi mesi dal successo del crowdfunding concluso a gennaio. L’operazione è stata realizzata attraverso Neva Finventures, il Corporate Venture Capital dell’Innovation Center del gruppo che investe in società fintech e in startup che intendono entrare in nuovi mercati e settori chiave quali la Circular Economy e l’Industry 4.0.Oval Money accorcia la distanza tra le persone e la finanza permettendo a chiunque di iniziare a mettere da parte risparmi e a farli crescere investendo. L’app permette di farlo indipendentemente dal capitale a disposizione e sempre in linea con le proprie abitudini e le proprie possibilità.Intesa Sanpaolo rimarca che la logica dell’investimento è avviare una partnership industriale tra Oval Money e Banca 5, la nuova Banca di prossimità del Gruppo Intesa Sanpaolo focalizzata nell’instant banking.“La partnership con Oval Money rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di costante innovazione del modello di servizio rivolto ai clienti del Gruppo e intrapreso dalla banca, in questi ultimi anni, anche attraverso l’investimento diretto in realtà particolarmente distintive in ambito digitale”, ha commentato Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, che aggiunge: “L’integrazione dell’infrastruttura on e off-line di Banca 5, la banca di prossimità di Intesa Sanpaolo focalizzata sull’instant banking, con le funzionalità di Oval Money offrirà a un nuovo target di clienti una soluzione innovativa nel rapporto con la banca e nella gestione dei propri risparmi, incrementando il tasso di inclusione finanziaria, uno degli obiettivi fondamentali del Piano d’Impresa 2018-2021 che vuole Intesa Sanpaolo affermarsi quale impact bank di riferimento a livello internazionale”.