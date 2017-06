Finlogic ammessa alle negoziazioni su AIM Italia, debutto il 9 giugno

Luca Fiore 7 giugno 2017 - 18:39

MILANO (Finanza.com)

Finlogic, a capo dell’omonimo Gruppo, attiva nel settore dell’Information Technology, ha annunciato di aver ricevuto l’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni ordinarie e dei “Warrant Finlogic 2017-2020” su AIM Italia. L’inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant è previsto per venerdì 9 giugno 2017.



“L’obiettivo della quotazione è sostenere un progetto di sviluppo fondato sulla crescita per linee interne, attraverso il potenziamento degli impianti e l’ampliamento della capacità produttiva, e per linee esterne in continuità con le acquisizioni realizzate in Italia a partire dal 2014”, ha detto Dino Natale, Amministratore delegato di Finlogic.



Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione ammonta a 6,3 milioni di euro, rispetto ad una domanda complessiva di circa 2 volte il quantitativo offerto.



L’ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di 1.750.000 azioni ordinarie di nuova emissione con un prezzo unitario fissato a 3,60 euro cadauna (0,20 euro di nominale). Sulla base di questo prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato di 24,3 milioni. Il flottante della società post quotazione sarà pari al 25,93% del capitale sociale.