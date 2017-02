Finecobank: utile netto 2016 a 211,8 mln (+10,9%), dividendo sale a 0,28 euro

Titta Ferraro 7 febbraio 2017 - 13:28

MILANO

Bilancio record per Finecobank che ha archiviato il 2016 con un utile netto pari a 211,8 milioni di euro con un incremento del 10,9% rispetto ai 191,1 milioni registrati al 31 dicembre 2015. Ad alimentare i profitti hanno contribuito l’incremento degli interessi netti (+3,6% a 249,4 mln), il risultato di negoziazione (+28,2% grazie alla vendita della partecipazione in Visa Europe), e riduzione dei costi (-2,6%). Il margine d’intermediazione cresce a 559,1 milioni, in aumento del 2,7% rispetto ai 544,3 milioni riportati nel 2015.Proposto un dividendo di 0,28 euro per azione (+9,8% a/a) con pay-out ratio all'80%.