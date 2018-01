Finecobank in testa al FTSE Mib aggiorna nuovi massimi storici

Alessio Trappolini 23 gennaio 2018 - 12:45

MILANO (Finanza.com)

Finecobank si pone al comando del principale listino azionario italiano, rafforzando l’uptrend visibile su grafico multiday e raggiungendo una nuova vetta assoluta a 9,92 euro. Al momento il titolo scambia in rialzo con un guadagno dell’1,2% a 9,87 euro, segnando la miglior performance fra le 40 blue chip.Fra gli analisti prevale cautela o moderato ottimismo sulla valutazione del titolo. Secondo i dati riportati dalla piattaforma Bloomberg sono sei gli analisti che suggeriscono il mantenimento del titolo in portafoglio mentre due sono posizionati su raccomandazione Buy. Nessuno in vendita (Sell). La scorsa settimana Kepler Cheuvreux ha ribadito il Buy con obiettivo a 10 euro. Il consensus Bloomberg ha un target "fondamentale" medio a 12 mesi a 8,94 euro.