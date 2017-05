Fineco: utile primo trimestre in crescita a 51,7 milioni di euro, CET1 al 22,24%

Alberto Bolis 9 maggio 2017 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

Fineco ha chiuso il primo trimestre del 2017 con un utile netto pari a 51,7 milioni di euro, in aumento dello 0,9% rispetto ai 51,2 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. La banca ha confermato la sua solidità patrimoniale con un CET1 al 22,24%, in lieve diminuzione rispetto al 22,94% di fine 2016. I ricavi totali sono pari a 141,8 milioni di euro, in crescita dell'1,2% dai 140,1 milioni di un anno fa. Le commissioni nette sono risultate pari a 64,7 milioni (+11,2%), mentre i costi operativi si sono attestati a 60,7 milioni, sostanzialmente stabili rispetto al primo trimestre del 2016.