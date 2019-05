Fineco: raccolta netta da inizio anno a quota 2,22 miliardi di euro

Alessandra Caparello 9 maggio 2019 - 15:56

MILANO (Finanza.com)

Si conferma solida la raccolta netta del mese di aprile per Fineco, attestandosi a 508 milioni di euro.La raccolta in risparmio gestito si attesta a 254 milioni di euro e pari al 50% dei flussi totali nel mese, con la clientela che mantiene un approccio cauto e predilige prodotti più conservativi. Da inizio anno la raccolta netta è stata pari a € 2.219 milioni (in linea a/a), mentre la raccolta gestita ha raggiunto 936 milioni, la raccolta amministrata 74 milioni e quella diretta 1.210 milioni.La raccolta da inizio anno tramite la rete di consulenti finanziari è stata pari a € 1.969 milioni. Il Patrimonio totale è pari a € 75.565 milioni (+9% rispetto a aprile 2018 e a dicembre 2018). Da inizio anno, sottolinea Fineco, sono stati acquisiti 39.951 nuovi clienti, di cui 9.349 nuovi clienti nel solo mese di aprile (+21% a/a), mentre il numero dei clienti totali al 30 aprile 2019 è di circa 1.305.400, in crescita del 6,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.“Molto solidi i dati di raccolta del mese di aprile, che confermano la capacità di Fineco di attrarre la fiducia dei nostri clienti che continuano ad apprezzare la completezza e la qualità dei nostri servizi” ha commentato Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco. “In particolare, i risultati del mese confermano un continuo miglioramento dell’asset mix, maggiormente orientato al risparmio gestito”.