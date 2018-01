FinecoBank: sale del 11% la raccolta netta di dicembre

michele fanigliulo 8 gennaio 2018 - 12:11

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di dicembre Fineco ha registrato un incremento del 11% a/a della raccolta netta. La raccolta gestita è stata pari a 523 milioni, mentre la raccolta amministrata si è attestata a -25 milioni e quella diretta a 491 milioni.Nel 2017 la raccolta ha raggiunto i 5.958 milioni (+18% a/a). Si conferma il continuo miglioramento nell’asset mix, come già evidenziato nel corso dell’anno: la raccolta gestita ha raggiunto 3.943 milioni (+121% rispetto al 2016) pari al 66% della raccolta netta totale. Quella amministrata invece si fissa a 564 milioni, mentre la raccolta diretta è stata pari a 1.451 milioni. La raccolta nei “Guided products & services” ha raggiunto 4.559 milioni nel 2017, accrescendo l’incidenza di questi ultimi rispetto al totale AuM (al 64%, rispetto al 56% di dicembre 2016).Ammonta a 5.404 milioni la raccolta tramite la rete dei consulenti finanziari, in crescita del 25 per cento rispetto al 2016.In termini di acquisizione della clientela, nel 2017 sono stati acquisiti 114.509 nuovi clienti (+4% a/a), di cui 7.362 nel solo mese di dicembre (-22% a/a). Il numero dei clienti totali al 31 dicembre 2017 è di quasi 1.200.000, in crescita del 7% rispetto all’anno precedente.Il titolo oggi è in pari a 8,91 euro.