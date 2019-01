FinecoBank: raccolta netta record nel 2018, + 4% su base annua

Alessandra Caparello 8 gennaio 2019 - 14:50

Raccolta netta record in chiusura d’anno pari € 6.222 milioni di euro (+4% a/a) per FinecoBank che brilla nonostante la complessa situazione di mercato. Nel dettaglio la raccolta gestita ha raggiunto € 2.263 milioni, mentre quella amministrata si è attestata a € 1.830 milioni mentre la raccolta diretta è stata pari a € 2.128 milioni.Da inizio anno la raccolta in “Guided products & services” ha raggiunto € 2.766 milioni e i servizi di consulenza evoluta di nuova generazione recentemente lanciati si confermano essere molto apprezzati dalla clientela: Plus ha raggiunto € 4.243 milioni dal recente lancio e Core Multiramo Target 740 milioni. L’incidenza dei Guided Products rispetto al totale AuM è salita al 67% rispetto al 63% di dicembre 2017. Nel solo mese di dicembre – ricorda FinecoBank - si conferma una raccolta netta solida, pari a € 797 milioni (-19% a/a). La raccolta gestita è stata pari a € 155 milioni, la raccolta amministrata si è attestata a € 88 milioni e quella diretta a € 554 milioni. Da inizio anno la raccolta tramite la rete di consulenti finanziari è stata pari a € 5.453 milioni (+1% a/a), mentre il patrimonio totale è pari a € 69.333 milioni (+3% a/a).