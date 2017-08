FinecoBank: raccolta netta a luglio salita del 10% a 528 mln

Valeria Panigada 4 agosto 2017 - 15:19

MILANO (Finanza.com)

FinecoBank ha evidenziato a luglio una raccolta netta pari a 528 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto all'anno prima. Di questi, 355 milioni derivano dalla raccolta gestita. Da inizio anno, la banca multicanale del gruppo Unicredit ha registrato una raccolta netta di 3,4 miliardi (+9% rispetto al 2016), di cui oltre 2 miliardi in raccolta gestita, in aumento del 216%. In termini di acquisizione della clientela, da inizio anno sono stati acquisiti 71.081 nuovi clienti (+5%), di cui 9.325 nel solo mese di luglio (+20%).