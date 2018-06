FinecoBank: raccolta netta a 686 milioni a maggio, da inizio anno +20%

Valeria Panigada 6 giugno 2018 - 14:22

MILANO (Finanza.com)

FinecoBank ha evidenziato a maggio una raccolta netta pari a 686 milioni, in aumento del 48% rispetto all'anno prima. La raccolta gestita è stata pari a 264 milioni, la raccolta amministrata si è attestata a 573 milioni mentre quella diretta a -150 milioni. Da inizio anno la raccolta netta è stata pari a 2.922 milioni, in crescita del 20%, e il patrimonio complessivo è salito del 9% a 69.411 milioni. Ad oggi FinecoBank conta quasi 1.233.000 clienti, in crescita del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Da inizio anno sono stati acquisiti 47.773 nuovi clienti, di cui 10.131 nel solo mese di maggio.