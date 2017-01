FinecoBank: nel 2016 raccolta netta oltre i 5 mld, clientela in crescita del 7%

Valeria Panigada 9 gennaio 2017 - 16:00

MILANO (Finanza.com)

FinecoBank, la banca multicanale del gruppo UniCredit, ha registrato nel corso del 2016 una raccolta netta di oltre 5 miliardi di euro, che confrontandosi con i risultati record del 2015 evidenzia un calo dell'8 per cento. E' proseguito il trend di crescita dei cosidetti "guided products", la cui raccolta è stata pari a 3,88 milioni, in rialzo del 14 per cento. In termini di clientela, nel 2016 Fineco ha acquisito circa 109.700 nuovi clienti (di cui circa 9.500 nel solo mese di dicembre). Il numero dei clienti totali a fine 2016 si attesta a 1.117.515, in crescita del 7% rispetto all'anno prima. Per quanto riguarda infine l’attività di brokerage, la banca ha fatto sapere che da inizio 2016 sono stati realizzati 27,8 milioni di ordini eseguiti, in linea rispetto al 2015. "Grazie anche all’efficacia del nostro modello di cyborg-advisory, guardiamo con molta fiducia alle sfide del 2017”, ha commentato Alessandro Foti, amministratore delegato e direttore generale di Fineco.