FinecoBank: cda approva emissione Additional Tier 1 da 200 milioni di euro

Daniela La Cava 24 gennaio 2018 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di FinecoBank ha autorizzato l’emissione di un prestito obbligazionario Additional Tier 1 Perp Non Call June 2023, per un ammontare di 200 milioni di euro. Si tratta di un collocamento privato, si legge in una nota, interamente sottoscritto da UniCredit. La cedola per i primi 5,5 anni è stata fissata a 4,82 per cento."Viste le condizioni di mercato e i livelli di spread particolarmente vantaggiosi, la banca ha deciso di emettere un AT1 al fine di rafforzare la diversificazione del proprio portafoglio di investimenti", sottolinea la società aggiuggendo che "la scelta di procedere ad una emissione infragruppo presenta numerosi vantaggi, tra cui risparmi effettivi di costo relativi ad esempio al consorzio di collocamento e riduzione dei tempi necessari ad emettere al fine di non perdere il momento favorevole, massimizzando perciò i benefici dell’operazione".