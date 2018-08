FinecoBanK: a luglio raccolta netta di 499 milioni, acquisiti 8.800 nuovi clienti

Valeria Panigada 6 agosto 2018 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

Ilsecondo semestre si è avviato con una raccolta robusta per FinceoBank. La banca multicanale del gruppo Unicredit ha evidenziato a luglio una raccolta netta pari a 499 milioni, in calo del 6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno ma in rialzo del 16%, al netto delle imposte dei clienti pari a 113 milioni. La raccolta netta da inizio anno è salita del 20% a 4.095 milioni, di cui raccolta gestita pari al 43%. FinecoBank fa sapere inoltre che da inizio anno sono stati acquisiti 67.338 nuovi clienti (-5% a/a), di cui 8.799 nel solo mese di luglio.