Fincantieri vola in Borsa dopo promozione Mediobanca

Alessandra Caparello 3 settembre 2018 - 16:06

MILANO (Finanza.com)

Festeggia in Borsa il titolo Fincantieri che al momento della scrittura segna un rialzo del 6,03% a 1,353 euro. A far brillare le azioni della società guidata dal CEO Giuseppe Bono la promozione di Mediobanca Securities da neutral a outperform, alzando il target price sale da 1,09 a 1,8 euro.Riteniamo che il mercato delle crociere rappresenti un fattore di crescita significativo per il gruppo, visto che i passeggeri dovrebbero raddoppiare entro il 2030. Crediamo che il miglior project management, una flessibilità operativa ad ampio raggio così come la vicinanza ai principali fornitori locali rappresentino il vantaggio competitivo di Fincantieri ", spiegano gli analisti di Mediobanca , "in un business che peraltro ha alte barriere d'ingresso, data la natura estremamente complessa della costruzione di navi da crociera".