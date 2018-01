Fincantieri: scatto su nuovi massimi storici a 1,55 euro, riflettori sulle parole di Le Maire

Alessio Trappolini 26 gennaio 2018 - 15:17

MILANO (Finanza.com)

Da poco passate le ore 14 Fincantieri varca con decisione la soglia a 1,50 euro aggiornando al contempo un nuovo massimo storico a 1,55 euro spinto verso l’alto dalle parole del ministro francese dell’economia Bruno Le Maire, atteso peraltro a Roma la prossima settimana in compagnia della ministra della Difesa Florence Parly.“L’incontro di Roma serve per dimostrare tutta l'importanza che ha per noi il settore industriale militare", ha detto Le Maire parlando del lavoro per un'alleanza sulla cantieristica navale militare tra Fincantieri e Naval Group. Positivo anche l’approccio sul dossier STX. L'obiettivo – ha detto Le Maire - è avere alla fine un gigante industriale di dimensioni europee, che possa essere un leader mondiale nel settore della costruzione navale.In questo quadro Fincantieri avanza del 6,3% a 1,53 dopo il massimo storico toccato a 1,55 euro poco dopo le ore 14:00. E’ il secondo miglior titolo di Piazza Affari quest’oggi.