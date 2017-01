Fincantieri scatta in avvio, mercato plaude a maxi-commessa

Titta Ferraro 20 gennaio 2017 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Balzo in avvio per Fincantieri che segna un rialzo del 3,77% a quota 0,523 euro. A dare slancio al titolo la maxi-commessa arrivata dalla statunitense Carnival. Fincantieri ha firmato un memorandum of agreement con il gruppo statunitense per la costruzione di due nuove navi da crociera, del valore complessivo di oltre 1 miliardo di euro, che saranno destinate ai brand Holland America Line (HAL) e Princess Cruises. I relativi contratti sono soggetti a diverse condizioni tra cui il finanziamento al gruppo armatoriale, e si attende saranno operativi nel corso della prima parte del 2017.