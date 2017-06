Fincantieri, per Kepler vale 1,10 euro. Titolo vola, +100% da inizio anno in Borsa

Alessio Trappolini 28 giugno 2017 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

Acquisti a mani basse sul titolo Fincantieri, che questa mattina in Borsa capitalizza al massimo la promozione da parte di Kepler Cheuvreux. Per Matteo Bonizzoni, che segue Fincantieri per la casa d’affari francese, il titolo è da comprare (rating precedente Hold) ed ha un fair value di 1,10 euro (target price precedente a 0,90 euro), ben oltre i massimi storici a 0,97 euro aggiornati lo scorso 10 maggio.Secondo Equita Sim inoltre, vi sarebbero le condizioni affinchè la vicenda Stx France possa giungere a una conclusione entro luglio “così come specificato ieri dal Ceo Giuseppe Bono”, si legge in un report diffuso oggi. La Sim milanese ha un rating pari ad Hold sul titolo dell’azienda di cantieristica navale, con prezzo obiettivo a 1 euro.In questo quadro il titolo guadagna circa il 7% a metà seduta, con il prezzo giunto in area 0,9495 euro. Notevoli i volumi che a metà mattinata erano pari a oltre 11,8 milioni di pezzi scambiati. Da inizio anno il titolo segna una performance superiore al +100 per cento.