Fincantieri, nuovi record assoluti in Borsa: smarcata la soglia psicologica a 1 euro

Alessio Trappolini 12 luglio 2017 - 16:01

MILANO (Finanza.com)

Fincantieri vola spedito in Borsa, oltre la soglia psicologica espressa di 1 euro per azione ed ha da poco aggiornato i nuovi record assoluti a 1,035 euro. Quando manca poco più di un’ora al termine delle contrattazioni odierne, il titolo mostra un rialzo di oltre due punti e mezzo percentuali, cifra che si aggiunge alla percentuale monstre relativa ai guadagni messi in cascina da inizio anno: oltre il 115 per cento.Cifra esorbitante che da sola spiega il successo del Piano industriale con il quale Fincantieri sta oramai uscendo dalla crisi che ha morso il comparto e sta perseguendo gli obiettivi di consolidamento settoriale a livello europeo.