Fincantieri: migliorano i ricavi di Vard nel 4° trim, ma perdita netta per 133 mln NOK

michele fanigliulo 1 marzo 2018 - 08:57

MILANO (Finanza.com)

Vard, controllata di Fincantieri al 80,22%, ha pubblicato i risultati del quarto trimestre 2017 e dell’anno.Nel quarto trimestre 2017 i ricavi sono stati pari a 2,69 miliardi di NOK, in aumento del 25% rispetto ai 2,15 miliardi di NOK del quarto trimestre 2016. Come osservato nel terzo trimestre, i cantieri in Romania e Vietnam hanno registrato livelli di attività più elevati, rispetto al 4Q 2016, a causa dei rapidi progressi nei progetti Module Carrier Vessels, per Topaz Energy e Marine e Kazmortransflot, e della costruzione in corso delle sei navi da crociera per spedizioni ottenute nel 2016.L'Ebitda prima dei costi di ristrutturazione è sceso a 8 milioni di NOK nel 4Q 2017 e a 163 milioni di NOK nel 2017, rispetto a 67 milioni di NOK e 168 milioni di NOK nei corrispondenti periodi dell'anno precedente.L'Ebitda prima dei costi di ristrutturazione sarebbe stato pari a 62 milioni di NOK per il 4Q 2017 e a 217 milioni di NOK per l'esercizio 2017, in linea con il 4Q 2016 e in aumento del 29% rispetto all'esercizio 2016. La redditività dunque al 2,5% nell'esercizio 2017.Di conseguenza, VARD ha registrato una perdita operativa di 59 milioni di NOK nel 4Q 2017 e 91 milioni di NOK nell'esercizio finanziario 2017, in peggioramento rispetto alla perdita di 14 milioni di NOK nel 4Q 2016 e in recupero da una perdita di 142 milioni di NOK nell'esercizio finanziario 2016.VARD ha registrato una perdita netta di 133 milioni di NOK nel 4Q 2017 e 238 milioni di NOK nel 2017, rispetto a una perdita di 69 milioni di NOK nel 4Q 2016 e 197 milioni di NOK nell' esercizio finanziario 2016.