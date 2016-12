Fincantieri, l'unica in gara per i cantieri navali Stx (stampa)

Valeria Panigada 28 dicembre 2016 - 08:18

Fincantieri sarebbe rimasta l'unica in gara per acquistare il cantiere navale Stx France di Saint-Nazaire, nell'Ovest della Francia, controllato dai sudcoreani Stx Offshore and Shipbuilding. Lo riporta l'agenzia Afp e il quotidiano La Stampa, citando fonti vicine al dossier. Stx France è stato messo ufficialmente in vendita dal tribunale sudcoreano lo scorso 19 ottobre, dopo aver registrato perdite crescenti provocate da una gestione fallimentare. Il cantiere di Saint-Nazaire, detenuto da un terzo dallo Stato francese, rappresenta la sola parte redditizia del gruppo con importanti ordini.

Oltre a Fincantieri, avevano mostrato interesse nell'asset anche l'olandese Damen e l'asiatica Genting Hong Kong. Ma stando alle ultime indiscrezioni, solo un candidato ha depositato l'offerta nei termini richiesti. Secondo il sito Mer et Marine, è proprio il costruttore navale italiano l'autore dell'offerta. Il tribunale di Seoul dovrebbe annunciare il prossimo 3 gennaio la sua decisione in merito all'offerta.