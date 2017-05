Fincantieri firma accordo per acquisizione 66,66% di Stx France

Daniela La Cava 19 maggio 2017 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

Fincantieri ha annunciato di avere firmato l’accordo di compravendita per l’acquisizione del 66,66% del capitale di Stx France per una cifra pari a 79,5 milioni di euro, che la società pagherà tramite risorse finanziarie disponibili. Il closing sarà soggetto alle consuete condizioni previste per questo tipo di operazioni. Sulla base dell’heads of terms firmato lo scorso 12 aprile proseguono, si legge in una nota del gruppo italiano, le negoziazioni tra Fincantieri e lo Stato francese per finalizzare gli accordi di governance tra i futuri azionisti di Stx France.

Attraverso questa partnership industriale, Fincantieri e Stx France creeranno un leader globale in tutti i settori ad alta tecnologia della navalmeccanica. La perfetta complementarietà delle attività crocieristiche e dei prodotti di Fincantieri e di Stx France, infatti, consentirebbe alle due società di servire tutti i clienti e i mercati finali, generando valore non solo per gli azionisti, ma anche per i dipendenti e i rispettivi network di fornitori.

Fincantieri ha infine precisato che eventuali modifiche alle previsioni del suo piano industriale 2016-2020 saranno valutate e comunicate alla luce del perfezionamento degli accordi tra i futuri azionisti di Stx France. Fincantieri nell'ambito dell'operazione è assistita da Bnp Paribas in qualità di advisor finanziario.