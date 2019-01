Fincantieri firma accordo con Norwegian Cruise Line: costruirà nuova nave da crociera ultra lusso

Alessandra Caparello 15 gennaio 2019 - 17:11

MILANO (Finanza.com)

Fincantieri firma con il gruppo americano Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. un contratto per la costruzione di una nuova nave da crociera ultra lusso con consegna prevista nel 2023. L’accordo ha un valore di circa 474 milioni di euro.La nuova unità sarà gemella di “Seven Seas Explorer”, che ha preso il mare nel 2016, e “Seven Seas Splendor”, che verrà consegnata nel 2020. L’allestimento –scrive Fincantieri in una nota - sarà particolarmente ricercato e sarà prestata molta attenzione al comfort. “Siamo entusiasti di sfruttare lo straordinario successo di Seven Seas Explorer e Seven Seas Splendor per dare vita a una nuova nave che addirittura stabilirà nuovi livelli di eleganza, lusso e stile”, ha dichiarato Frank Del Rio, Presidente e CEO di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. “Questa unità rafforza ulteriormente il profilo di crescita regolare della nostra società con ordini in essere per tutti e tre i nostri brand, consentendoci di espandere la nostra presenza a livello globale, diversificare ulteriormente la nostra offerta di prodotti e continuare a conseguire ritorni per gli azionisti”.