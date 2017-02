Fincantieri: esteso fino al 16 febbraio periodo di offerta relativo all'Opa su Vard

Valeria Panigada 2 febbraio 2017 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Fincantieri ha annunciato che il periodo di offerta, relativo all'Offerta pubblica di acquisto (Opa) volontaria lanciata su Vard dalla controllata Fincantieri Oil & Gas, è stato prolungato ancora una volta, facendolo slittare al 16 febbraio. Originariamente la chiusura del periodo di offerta era stabilita per fine dicembre, poi slittato al 12 gennaio e poi al 2 febbraio. Lo scorso 13 novembre Fincantieri Oil & Gas ha promosso un'Opa per acquistare le azioni non ancora detenute di Vard.