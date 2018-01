Fincantieri: domani incontro Italia-Francia su alleanza navale militare

michele fanigliulo 31 gennaio 2018 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

Si svolgerà domani a Roma l’incontro tra i ministri di Italia e Francia per il progetto di alleanza navale militare tra Fincantieri e Naval Group.L'incontro si svolgerà presso il Palazzo Esercito e vedrà la presenza dei ministri Pinotti, Padoan e Calenda per l'Italia e, per la Francia, il Ministro della Difesa Florence Parly e il Ministro dell'Economia e delle Finanze Bruno La Maire.