Fincantieri: con Astaldi partecipa a costruzione ponte sospeso in Romania

Daniela La Cava 29 novembre 2018 - 16:37

MILANO (Finanza.com)

Fincantieri, attraverso la sua controllata Fincantieri Infrastructure, prenderà parte alla costruzione in Romania di un ponte sospeso, che una volta ultimato sarà il più lungo del Paese e il terzo con la campata centrale più lunga in Europa. "All’avvio dei lavori, nel giugno 2019, sarà il ponte sospeso più grande al mondo in via di realizzazione", si legge in una nota della società triestina guidata da Giuseppe Bono. Il valore del contratto per Fincantieri è pari a circa 70 milioni di euro, ulteriormente incrementabile qualora venissero assegnate al Gruppo altre attività ancora oggetto di negoziazione.Fincantieri Infrastructure fornirà l’impalcato metallico del ponte alla joint venture formata da Astaldi e IHI Infrastructure Systems, assegnataria dell’appalto da parte della Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, che curerà la progettazione e l’installazione. I lavori dureranno circa 24 mesi.