Fincantieri compra una partecipazione di Isselnord -1

Daniela La Cava 13 giugno 2017 - 10:51

MILANO (Finanza.com)

Fincantieri ha annunciato di avere firmato un accordo per l’acquisizione, tramite la propria controllata Delfi, di una partecipazione di Isselnord, società italiana presente in tutti i comparti della difesa e nei principali settori industriali in ambito civile, specializzata nelle attività di ingegneria di supporto logistico e delle tecnologie informatiche ad essa applicate. In questa prima fase l’operazione riguarderà una quota maggioritaria della società, per giungere al controllo completo entro un periodo concordato. L’operazione si inquadra nello sviluppo del business naval services, anche attraverso l’offerta e la gestione dei servizi di gestione del ciclo di vita di sistemi complessi, dal loro concepimento fino all’alienazione finale.