Fincantieri: cda nomina Pier Francesco Ragni secondo direttore generale

Daniela La Cava 23 gennaio 2019 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Fincantieri ha nominato Pier Francesco Ragni, già vice direttore generale, a direttore generale della società. Ragni andrà così ad affiancare Alberto Maestrini, direttore generale della Società dal settembre 2016. Lo si apprende in una nota del gruppo navale di Trieste nella quale si precisa che sulla base delle comunicazioni effettuate alla società Ragni risulta detenere direttamente 17.600 azioni ordinarie di Fincantieri. Sempre ieri il cda del gruppo guidato da Giuseppe Bono ha approvato il calendario annuale degli eventi societari per l’esercizio 2019, che prevede per il prossimo 25 febbraio la riunione del board per l’approvazione del progetto di bilancio 2018 e per l’approvazione del Bilancio consolidato 2018. Il prossimo 5 aprile si terrà invece l'assemblea ordinaria degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2018.