Fincantieri brilla in Borsa, vicino l'acquisto di quota maggioranza di Stx France

Titta Ferraro 3 gennaio 2017 - 12:35

MILANO (Finanza.com)

Acquisti su Fincantieri che segna a metà seduta un progresso del 2,73% a quota 0,4931 euro. Il mercato guarda agli sviluppi sul fronte M&A con la corte distrettuale centrale di Seul chiamata oggi a pronunciarsi sulla congruità dell'offerta per l'acquisto del 66,6% per Stx France, a cui fa capo anche il polo di Saint Nazare, uno dei maggiori poli cantieristici in Europa. Un portavoce ha riferito questa mattina che Fincantieri risulta il miglior offerente. L'offerta, secondo quanto riportato oggi dal Sole 24 Ore, dovrebbe aggirarsi tra 100 e 200 mln di euro.