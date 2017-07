Fincantieri: avviati a Marghera lavori per nave Carnival

Daniela La Cava 7 luglio 2017 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Fincantieri ha avviato i lavori per la terza nave della classe "Vista", commissionata da Carnival, la cui consegna è prevista nell'autunno 2019. Lo rendo noto il gruppo di Trieste in un comunicato nel giorno in cui si è svolta la cerimonia per il taglio lamiera. La nuova unità sarà gemella di “Carnival Vista”, consegnata a Monfalcone nell'aprile 2016, e di “Carnival Horizon”, attualmente in costruzione nello stesso cantiere di Marghera con consegna prevista all'inizio del 2018. Le dimensioni che caratterizzano la serie “Vista” sono 133.500 tonnellate di stazza lorda e 323 metri di lunghezza. Conterà ben 1.987 cabine, alle quali si sommano le 761 destinate all'equipaggio, potendo così ospitare a bordo oltre 6.500 persone, tra passeggeri ed equipaggio.