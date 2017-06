Fincantieri arranca in Borsa, pesa Qatar e incertezza su deal Stx

Titta Ferraro 5 giugno 2017 - 13:13

MILANO (Finanza.com)

Inizio di ottava difficile per Fincantieri che cede oltre il 4% in Borsa quota 0,84 euro. Il titolo paga le notizie in arrivo dal Medio Oriente con quattro paesi arabi (Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Bahrain) che hanno annunciato oggi il blocco dei legami diplomatici con il Qatar accusando il paese di sostenere il terrorismo. Situazione di incertezza che coinvolge Fincantieri visto che con il Qatar ha siglato un contratto da 4 miliardi di euro con un acconto atteso a breve. Permane poi l'incertezza legata all'accordo con Stx France dopo che il presidente francese Macron ha detto che i termini dell'intesa vengano rivisti.