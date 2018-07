Fincantieri: Vard costruirà nuova nave per Hapag-Lloyd Cruises

Daniela La Cava 3 luglio 2018 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

Vard Holdings Limited, fra le principali società al mondo per la progettazione e costruzione di navi speciali, controllata da Fincantieri che possiede una quota pari all'86,81%, costruirà una nuova nave per Hapag-Lloyd Cruises. Un nuovo contratto che porta a un totale di 3 le unità in costruzione per l’armatore tedesco. La consegna della nave, che sarà realizzata da Vard in Romania, è prevista nel secondo trimestre 2021.