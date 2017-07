Fincantieri: Unimpresa, acquisto Stx strategico per cantieristica italiana

Titta Ferraro 27 luglio 2017 - 16:52

MILANO (Finanza.com)

"L'acquisto del gruppo francese Stx da parte del gruppo italiano Fincantieri è strategico per il futuro e per lo sviluppo dell'intera cantieristica italiana. Auspichiamo, pertanto, che le difficoltà emerse negli ultimi giorni, con divisioni politiche capaci di minacciare il buon esito dell'operazione, siano rapidamente appianate". Lo dichiara il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara. "Con l'acquisizione di Stx, il giro d'affari per Fincantieri è destinato a crescere per decine di miliardi di euro l'anno e gli effetti positivi - aggiunge il presidente dell'associazione - si propagherebbero all'intero settore navale e all'indotto in particolare. Si stima che il fatturato possa arrivare a 40 miliardi di euro".Oggi il governo francese ha confermato l'intenzione di nazionalizzare Stx per evitare che il controllo vada all'italiana Fincantieri.