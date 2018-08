Fincantieri, AD Bono: 'possiamo rifare il ponte, ma nessuno ce lo ha chiesto'

Laura Naka Antonelli 23 agosto 2018 - 12:30

MILANO (Finanza.com)

"Noi possiamo rifare il ponte ma nessuno ce lo chiesto. Abbiamo tutte le tecnologie e le conoscenze per ricostruire un'opera di questo genere. Stiamo facendo quattro ponti in Belgio". Così Giuseppe Bono, AD di Fincantieri, facendo riferimento a un possibile coinvolgimento del gruppo nel piano di ricostruzione del ponte Morandi di Genova.Bono ha parlato a margine di un sopralluogo nello stabilimento di Ansaldo Energia, a poche decine di metri dal crollo del ponte.L'AD di Fincantieri ha precisato di non prevedere una "crisi per Fincantieri dopo il crollo del ponte", aggiungendo che "l'unico problema potrebbe riguardare la viabilità, visto che ogni giorno entrano ed escono dal nostro cantiere 40 camion".