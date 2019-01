Fincantieri-Stx, ministro Le Maire: "favorevole all'operazione e nessuna preoccupazione"

Alessandra Caparello 14 gennaio 2019 - 15:28

MILANO (Finanza.com)

Ilpassaggio del dossier Fincantieri- Stx all'Antitrust europeo è una procedura normale che non deve destare preoccupazione. Così il ministro delle Finanze francesi Bruno Le Maire parlando i giornalisti. “Sono favorevole all'operazione Fincantieri-Stx e non sono preoccupato per un'eventuale decisione negativa della Commissione europea” così Le Maire il quale ha precisato che in questa fase “è molto importante andare fino in fondo”.