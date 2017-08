Fincantieri-STX: Ministro Francia, deadline per soluzione è fine settembre. Padoan: no a 50-50

Luca Fiore 1 agosto 2017 - 18:56

MILANO (Finanza.com)

L’ultima data utile per trovare una soluzione per instaurare una cooperazione navale è il 27 settembre. È quanto ha dichiarato il Ministro francese Bruno Le Maire. Italia e Francia, ha proseguito Le Maire, vogliono cooperare nel settore navale. “Francia e Italia possono trovare una via di uscita alta, costruendo una grande impresa industriale europea in ambito navale, con un aspetto civile e uno militare”.Roma non accetterà un 50-50. "Con la Francia permangono differenze che non si sono sanate. Non è possibile accettare una ripartizione 50-50", ha detto il Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan al termine dell’incontro con il collega francese.