Finanza alternativa: in arrivo una società di servizi per promuovere il lending crowdfunding

11 luglio 2018 - 12:33

Illending crowdfunding inizia a essere visto sempre più come strumento di finanza alternativa. Dopo l'iniziativa stretta tra CrowdFundMe e Directa Sim per agevolare e velocizzare gli investimenti in startup e Pmi non quotate, arriva un altro progetto di promozione del lending crowdfunding. La piattaforma italiana The Social Lender ha annunciato la creazione di una società di servizi ad hoc, all’interno della quale confluiranno tutti i soggetti interessati sia ad intraprendere un nuovo business, sia a promuovere e offrire il servizio di lending crowdfunding come strumento di diversificazione degli investimenti derivato da prestiti destinati all’economia reale. I destinatari naturali di questa iniziativa sono: consulenti finanziari indipendenti, commercialisti e fiscalisti operativi sull’intero territorio nazionale.