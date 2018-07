Fila: verso ritorno alla crescita organica grazie a recupero Nord America (analisti)

Titta Ferraro 24 luglio 2018 - 13:11

MILANO (Finanza.com)

Numeri trimestrali di Fila in arrivo il prossimo 3 agosto. La preview di Equita Sim indica un ritorno alla crescita organica delle sales (+3% rispetto al -4% del 1Q), grazie al recupero del Nord America e al protrarsi del sostenuto trend in Asia.In termini di profittabilità, Equita si aspetta un EBITDA adj (escludendo il consolidamento di Pacon) in calo low-single digit (-2% a 26 mln) a causa delle effetto valutario (svalutazione delle monete emergenti come il pesos argentino o la rupia indiana). Buon contributo dalla neoacquisita Pacon (circa 3 mln di Adj. EBITDA per circa 1 mese di consolidamento).